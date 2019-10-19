'Alman taraftarlar ile YPG taraftarları arasında kavga'

Alman 4. lig futbol takımlarından Rot-Weiss Essen taraftarları ile YPG taraftarları arasında trende kavga çıktı.

AA'da yer alan habere göre Köln'de YPG lehine düzenlenen mitingden dönen YPG taraftarları ile futbol takımı taraftarları arasında trenin Düsseldorf Havalimanı durağına yaklaştığı sırada bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Köln'den Hamm kentine giden RE1 numaralı tren, çıkan kavga nedeniyle yaklaşık bir saat duraktan hareket edemedi. Olay yerine polisin gelmesiyle YPG taraftarlarıyla futbol taraftarları birbirinden ayrıldı. Kavga sonrası trenin koridorlarında ve koltuklarında kan lekelerinin olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, trenin Düsseldorf'a yaklaştığı sırada meydana gelen ve yüzden fazla kişinin karıştığı kavgada yaralananlar oldu.

Olay nedeniyle bazı tren seferlerin aksadığı ve gecikmeler yaşandığı aktarıldı. Kavgaya karışanlar trenden indirildikten sonra trenin seferine devam ettiği kaydedildi.