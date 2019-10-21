Bulgaristan’da TürkAkım’ın ilk kısmının açılışı yapıldı

Borisov, TürkAkım’ın Bulgaristan’dan geçen kısmının ‘Balkan Akım’ olarak adlandırılmasının projeye dahil olan tarafları birleştirici bir unsur olduğunu ifade etti.
Borisov, “Gelecek hafta Yunanistan’la arabağlantıyı nasıl inşa edeceğimizi göstereceğiz. Bulgaristan böylece komşularımızın gaz alabileceği iki boru hattına sahip olacak” dedi.
Enerji Bakanı Petkova da TürkAkım projesinin ülkesi için önemine dikkat çekerek, “Proje, Bulgaristan’ın Avrupa gaz haritasındaki stratejik yerini korumasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)