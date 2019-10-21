Bulgaristan’da TürkAkım’ın ilk kısmının açılışı yapıldı

Bulgaristan’da TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin Türkiye sınırından Istranca kompresör istasyonuna kadar olan 11 kilometrelik ilk kısmının açılışı yapıldı.

Açılış töreninde yer alan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Facebook hesabından törenden görüntüler yayınladı. Törende Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Bulgartransgaz operator şirketinin yanı sıra, inşaat çalışmalarını üstlenen Arkad konsorsiyumu yönetimi yer aldı.

Borisov, TürkAkım’ın Bulgaristan’dan geçen kısmının ‘Balkan Akım’ olarak adlandırılmasının projeye dahil olan tarafları birleştirici bir unsur olduğunu ifade etti.

Borisov, “Gelecek hafta Yunanistan’la arabağlantıyı nasıl inşa edeceğimizi göstereceğiz. Bulgaristan böylece komşularımızın gaz alabileceği iki boru hattına sahip olacak” dedi.

Enerji Bakanı Petkova da TürkAkım projesinin ülkesi için önemine dikkat çekerek, “Proje, Bulgaristan’ın Avrupa gaz haritasındaki stratejik yerini korumasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.