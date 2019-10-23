Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Vücudunun kendini yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle Vervoort sürekli ağrı çekiyordu, nöbetler geçiriyordu, bacakları felç olmuştu ve çektiği acı nedeniyle güçlükle uyuyabiliyordu.
Belçika’da ötenazi yasal kabul ediliyor. Rio’daki Olmpiyat Oyunları’ndan sonrası için ötanaziyi düşündüğünü açıklayan Vervoort’un işlem için gereken belgeleri 2008’de doldurduğu belirtildi.
2016 yılında BBC Radyo 5’e bir röportaj veren Vervoort, çektiği acı yüzünden pek çok kez çığlıklar attığını ve ağladığını açıklamış, kuvvetli ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Vervoort, “Pek çok insan bana, kaslarımı yiyip bitiren bu ilaçlara ve bunca ağrıya rağmen nasıl bu kadar iyi sonuçlar alabildiğimi ve hâlâ gülümseyebildiğimi soruyor. Benim için spor, tekerlekli sandalyede yarışmak bir tür meditasyon” demişti.
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