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23:19 23 Ekim 2019
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    Avrupa Parlamentosu

    Türkiye’nin Suriye’deki ‘güvenli bölge’ girişimini reddeden Avrupa Parlamentosu yaptırımları değerlendiriyor

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
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    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (367)
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    Avrupa Birliği Çarşamba günü, Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusunda güvenli bölge oluşturma amacıyla düzenlediği harekatı kınadı. Avrupa Parlamentosu üyeleri Ankara’ya karşı yeni mali yaptırımlar uygulanmasını değerlendiriyor.

    Barış Pınarı Harekatı
    © İHA / MEHMET KALAY
    'Türkiye, Avrupa ve hatta Almanya'dan silah ithalatına bağımlı değil'
    Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından bu yana Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğu, harekata olumsuz karşılık verdi. Avrupa Birliği parlamenterlerinin ise dış politika konusunda doğrudan bir söz hakkı olmasa da Avrupa Birliği’nin Türkiye fonlarını kesme konusunda yaptırım gücüne sahip.

    'NATO'YA BÜYÜK DARBE'

    Suriye’nin kuzeydoğusunda, Türkiye ile sınırın bulunduğu 440 kilometrelik bir bölgede güvenli bölge oluşturmayı hedefleyen Ankara, Moskova ile YPG güçlerini sınırdan 30 kilometre uzağa çekme konusunda atılacak adımlar ve bölgede 10 kilometrelik alanda ortak devriye faaliyetleri yürütülmesi üzerinde mutabakat sağlamıştı. Söz konusu mutabakatı Reuters’a değerlendiren Avrupalı bir üst düzey diplomat, mutabakata ilişkin, “NATO’ya büyük bir darbe” ifadelerini kullandı.

    Federica Mogherini
    © AA /
    AB Konseyinden 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Tüm bölgenin istikrarına zarar verir
    Alman merkez sağcı parlamenter Michael Gahler, Avrupa Birliği Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grubu temsilen yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin Suriye’den derhal çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

    Avrupa Birliği Parlamentosu’ndaki tüm siyasi gruplar desteklediği için perşembe günü kabul edilmesi beklenen taslak önerge, ‘Türkiye’ye yönelik uygun ve kararlı ekonomik tedbirler’ getirilmesi çağrısında bulunuyor.

    'ANKARA'YLA GÜMRÜK BİRLİĞİ DONDURULABİLİR'

    Halen küçük değişikliklere tabi olan önerge metni, Türkiye’nin AB’ye tarım ürünüleri ihracatına ilişkin imtiyaz anlaşmasının da dondurulmasını öngörüyor.

    © AP Photo / Petros Karadjias
    AB: Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği görüşmeleri askıya alınabilir
    Önerge son olarak, 28 AB ülkesiyle Türkiye arasındaki 200 milyar euroluk (222,3 milyar dolar) yıllık ticareti etkileyecek bir tedbir çerçevesinde, Ankara ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının askıya alınması çağrısında da bulunuyor.

    Avrupa Parlamentosu ticari konularda doğrudan bir yaptırım gücüne sahip olmasa da, Ankara’ya Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında sağlanan yıllık 250 milyon euro değerindeki fonda kısıntıya gidebilir. Söz konusu seçenek, Avrupa Parlamento’sundaki merkez sağ grubunca destek görüyor.

    Parlamento aynı zamanda, Türkiye’ye topraklarında bulunan 3 milyon Suriyeli sığınmacının ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında sağlanabilecek herhangi bir yeni AB fonunu engelleyebilir.

    'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ NEDENİYLE' TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEBİ

    © Fotoğraf : Twitter
    Milli Savunma Bakanlığı: Ülkemize yönelik yaptırımların söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
    Reuters’ın elde ettiği önerge metninde, AP’nin Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ inşa etme planlarını ‘kati bir şekilde reddettiği’ belirtilirken, aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı kapsamında ‘Suriye’nin kuzeyinde işlenen insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu iddia edilen Türk yetkililere yönelik’ yaptırım getirilmesi çağrısında bulunuyor.

    Önergede Suriye’nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler kontrolü altındaki bir güvenli bölge kurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin karar alması çağrısına da yer veriliyor.

    Avrupa Parlamentosu’nun bu hamlesi, mevcut mali yardımların yenilenmesi için Brüksel’de görüşmeler yürütüldüğü sırada geldi. Yetkililer gelecek yıl için yapılması planlanan 1 milyar Euro’luk yardımı görüşüyor.

    AVRUPA'NIN TÜRKİYE ANLAŞMAZLIĞI

    30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta yapılıyor.
    © AP Photo / Hussein Malla
    Arap Birliği Türkiye’ye yaptırım uygular mı?
    AB hükümetleri Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekatına nasıl yanıt vereceği konusunda görüş ayrılıkları yaşıyor. Bu ayın ilk günlerinde Türkiye’ye AB çapında silah ambargosu uygulanması konusunda anlaşmaya varamamışlardı.

    Bazı Avrupa ülkeleri yardımların durdurulmasını isterken diğerleri Türkiye’nin sığınmacıları topraklarında barındırmasını sağlamak için AB’den para akışının devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

    AB Ekim ayında Türk yetkilileri ve şirketleri AB üyesi Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinden dolayı kara listeye almak için adım atmıştı. AB, Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor.

    Konu:
    Türkiye’den Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı (367)

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    Etiketler:
    Türkiye-AB İlişkileri, Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği, Türkiye
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