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11:29 24 Ekim 2019
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    Essex'de TIR'da bulunan 39 ceset: İngiltere'nin en büyük cinayet soruşturmalarından birinde yeni detaylar çıkıyor

    © AP Photo / Alastair Grant
    Avrupa
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    İngiltere’de Essex’de bir TIR’da 39 kişinin cesedinin bulunmasının ardından ülke tarihinin en büyük cinayet soruşturmalarından biri başlatıldı. İnsan kaçakçılığına yoğunlaşan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

    İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu. 
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Bir kamyonda 39 ceset: İngiliz polisi cinayet soruşturması başlattı
    İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde bir TIR’da 39 kişinin cesedinin bulunmasının yarattığı şok sürerken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

    Ülke tarihindeki en büyük cinayet soruşturmalarından birini başlatan polis, Kuzey İrlanda’da iki adrese baskın düzenledi.

    Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan TIR sürücüsü Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki Mo Robinson’ın ise sorgusu sürüyor.  

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson da insan kaçakçılığına yoğunlaşan soruşturmayı yakından takip ettiğini açıkladı. Johnson, faillerin bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.

    Organize suç çeteleriyle mücadele için kurulmuş olan Ulusal Suç Ajansı da soruşturmaya destek verdiğini duyurdu. Ajans, olayda rol oynamış olabilecek suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattıklarını belirtti.

    SÜRÜCÜ MÜ İHBAR ETTİ?

    Soruşturmaya yakın kaynaklardan biri iseThe Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, TIR’ın sürücüsü Mo Robinson’ın yetkilileri harekete geçirmiş olabileceğini söyledi.

    Kaynaklar, Robinson’ın insan kaçakçılığına dair planlardan haberdar olmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu, durumu fark edince polise ihbarda bulunmuş olabileceğini belirtti.

    DONARAK ÖLMÜŞ OLABİLİRLER

    Öte yandan TIR’da bulunan kişilerin nasıl oraya geldiklerine ve nasıl öldüklerine dair de araştırma sürüyor.

    Gaziantep'te yurda kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin bulunduğu otobüsün şoförü, yol kontrolünü fark edince taşıdığı 86 kişiyi otoyolda bırakarak kaçtı. Göçmenler otobüslere bindirilerek karakola götürüldü.
    © AA / Kerem Kocalar
    Polis kontrolünü görünce düzensiz göçmenleri otoyola indirip kaçtı
    TIR'ın konteynerinde soğutma sistemi bulunduğunu ve sıcaklığın -25 dereceye kadar düşebileceğini hatırlatan uzmanlar, 39 kişinin donarak ölmüş olma ihtimaline dikkat çekti.

    NE OLMUŞTU?

    Başkent Londra'nın doğusundaki Grays kasabasında dün bir sanayi sitesine park edilmiş halde bulunan bir TIR'ın içinde biri genç olmak üzere 39 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

    Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkan ve Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirleyen bir gemiyle İngiltere'ye giriş yaptığını tespit etmişti.

    Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, TIR'ın Varna kentine kayıtlı olduğu ve bir İrlanda vatandaşına ait bir şirkete ait olduğu bilgisini paylaşmıştı. Bulgaristan televizyonu BNR ise, ismini açıklamadığı kaynaklara dayanarak Haziran 2017'de Bulgaristan'da kayıtlara geçen TIR'ın ertesi gün ülkeden ayrıldığını ve tekrar dönmediğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Mo Robinson, İnsan kaçakçılığı, Soruşturma, Ceset, TIR, Essex, İngiltere
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