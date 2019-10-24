Uzun süren mücadelede son: İspanya, diktatör Franco'nun mezarını taşımaya başladı

Diktatör Francisco Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp Madrid'de eşinin mezarının yanına transfer edilmesine bugün başlandı. Franco'nun aile üyeleri son kez anıt mezara geldi.

Protestoların önüne geçmek için basına ve halka kapalı yapılacak operasyon, televizyon kanallarından ve internet sitelerinden canlı yayınlanacak.

© REUTERS / POOL Diktatör Franco'nun aile üyeleri, anıt mezarın taşınması işlemi öncesinde Şehitler Vadisi'ne geldi.

İlk aşamada Şehitler Vadisi’ndeki mozolede yer alan Franco’nun tabutu yaklaşık iki tonluk granit ve mermer kaplamanın altından çıkarıldı.

#EnDirecto ▶ La secuencia íntegra de la salída de los restos de Franco de la basíllica del Valle de los Caídos https://t.co/wrElvN8MG7 #ExhumacionFranco pic.twitter.com/E9MrPNRffj — EL MUNDO (@elmundoes) October 24, 2019

Hava koşullarına bağlı olarak tabut ya helikopterle ya da cenaze arabasıyla taşınacak. Franco’nun yeni adresi olan Mingorrubio mezarlığının Şehitler Vadisi’ne olan uzaklığının 57 kilometre olduğu belirtiliyor.

© AP Photo / Bernat Armangue Franco'nun defnedileceği Madrid'deki Mingorrubio mezarlığı önünde protestolara karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sosyalist hükümetin uzun süren yasal mücadelesi sonunda 24 Eylül’de Yüksek Mahkeme'den Franco'nun mezarının taşınması için onay çıkmıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975'te ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Şehitler Vadisi’nde bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada, diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarıyla İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkûmların da çalıştırılması ve Franco'nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatması tartışmalı konulardan biriydi.

Sosyalist hükümet, Franco’nun diktatörün büyük bir anıt mezarda gömülü olmasının diktatörlük yıllarını yücelttiğini savunuyordu.