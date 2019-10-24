Stoltenberg: Suriye’nin kuzeyindeki durum iyileşiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyindeki durumun iyileştiğini belirtti ve "Durum halen kırılganlığını koruyor, ama en azından bir ilerleme görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, “Son günlerde şiddet ve çatışmalarda önemli bir azalma görmüş olmamız beni umutlandırıyor. Bu temelde, Suriye’deki krize sürdürülebilir bir politik çözüm bulmak için çalışmalıyız. Durum halen kırılganlığını koruyor, ama en azından bir ilerleme görüyoruz” dedi.

'MÜTTEFİKLERİN ÇÖZÜM YARATMA ÖNERİLERİ MEMNUNİYET VERİCİ'

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını önerisini değerlendiren Stoltenberg, müttefiklerin “uzun vadeli politik çözüm için koşullar yaratma” yönünde önerilerde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok sorun var, ama Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası topluluğun onayladığı çerçeveyi oluşturma fikri, savunma bakanlarımızın görüşmelerde değerlendireceği bir şey. Tüm müttefikler, krize görüşmeler yoluyla çözüm bulunması fikrine destek veriyor. Almanya’nın önerisi, bunun unsurlarından biri”.

