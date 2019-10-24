Stoltenberg: Suriye’nin kuzeyindeki durum iyileşiyor

'MÜTTEFİKLERİN ÇÖZÜM YARATMA ÖNERİLERİ MEMNUNİYET VERİCİ'
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca uluslararası güçlerin kontrol ettiği bir ‘güvenli bölge’ oluşturulmasını önerisini değerlendiren Stoltenberg, müttefiklerin “uzun vadeli politik çözüm için koşullar yaratma” yönünde önerilerde bulunmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birçok sorun var, ama Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun çözüme kavuşturulması için uluslararası topluluğun onayladığı çerçeveyi oluşturma fikri, savunma bakanlarımızın görüşmelerde değerlendireceği bir şey. Tüm müttefikler, krize görüşmeler yoluyla çözüm bulunması fikrine destek veriyor. Almanya’nın önerisi, bunun unsurlarından biri”.
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