Bulgaristan bir Rus diplomatı sınır dışı etti

Focus haber ajansının Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, ülkede istihbarat faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenilen bir Rus diplomat sınır dışı edildi.

Habere göre Rus vatandaşı hakkındaki soruşturma savcılık tarafından yürütüldü, fakat şüphelinin diplomatik statüsü nedeniyle durduruldu.

Ardından Sofya’nın, Moskova’dan diplomatı geri çağırmasını talep ettiği ifade edilen haberde, bu kişinin şu anda Bulgaristan’dan ayrılmış olduğu bilgisine yer verildi.

Rusya’nın Bulgaristan Büyükelçiliği, olayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Bulgar savcılığın açıklamasında soruşturmanın Bulgaristan Ulusal Güvenlik Ajansı’ndan gelen sinyal üzerine başlatıldığı bildirilirken, Rus diplomatın Eylül 2018’den bu yana devlet sırrı teşkil eden bilgileri topladığı kanısına varıldığı kaydedildi.

İddianameye göre Rus diplomat, Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilgili gizli bilgilere erişimi bulunan üst düzey Bulgar bürokratlarla düzenli olarak görüşüyordu.