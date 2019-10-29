Ukrayna ve Lugansk, temas hattındaki asker ve silahlarını çekmeye başladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki temas hattı olan Zolotoye'de askeri birlikleri ve ağır askeri teçhizatı geri çekme sürecinin başladığını açıkladı. Lugansk'tan da Kiev'i doğrulayan bir açıklama geldi.

Kasım ayı sonunda Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü zirvesi yapılması beklenirken Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'tan güven inşa edici bir haber geldi.

Temas hattında askeri birlikleri ve silahları çekme sürecinin başladığını belirten Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, "Normandiya formatındaki görüşmeye kadar mutabakat sağladığımız bölgelerde çekilme gerçekleştirilecek. Şu anda Zolotoye'de çekilme işlemi yapılıyor, bugünden itibaren başlıyoruz" dedi.

Pristayko, birliklerin çekilmesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'nun gözlemcileri tarafından doğrulanacağını kaydetti.

Ukraynalı bakan, Zolotoye'deki çekilmenin ve 7 günlük bir ateşkes rejiminin ardından Petrovskoye'de çekilme faaliyetlerine başlanacağını sözlerine ekledi.

Lugansk da çekilmenin başladığını açıkladı

Lugansk'ın Minsk müzakerelerindeki yetkili temsilcisi Vladislav Deynego da, bugün saat 13.00 itibarıyla Zolotoye'de birliklerin çekilme sürecinin başladığını ifade etti.

Deynego, "Ukrayna tarafının çekilmeyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu çekilmeye 2 saatten daha az bir süre kala öğrenmemize rağmen, 1 Ekim'deki Ukrayna Temas Grubu toplantısında mutabık kalınan 7 Ekim tarihinde bu eylemleri gerçekleştirmeye hazırdık. Ukrayna tarafı hazır olduğunu açıklayınca, biz de ilk fırsatta harekete geçtik" dedi.

Ukrayna Steinmeier formülünü imzalamıştı

1 Ekim'de toplanan Ukrayna Temas Grubu, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaşmış ve Ukrayna, formülü imzalamıştı.

Minsk'teki görüşmeler sonrası Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" demişti.

Steinmeier formülü nedir?

'Steinmeier formülü', Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsü hakkındaki Ukrayna kanununun yürürlüğe girme prosedürünü belirliyor.

Bu belgeye göre kanun, Ukrayna Anayasası'na ve mevzuatına uygun olarak yapılması gereken Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek.

Kanun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun seçimlerin Ukrayna mevzuatına ve AGİT normlarına uygun olarak yapıldığına dair raporunun yayınlanmasının ardından kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

Liderlerin kasımda buluşması bekleniyor

'Steinmeier formülünün' Kiev tarafından kabulü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Zelenskiy'i ilk kez bir araya getirecek Normandiya Dörtlüsü zirvesi önündeki en büyük engeldi.

Kiev'in bu formülü kabul etmesinin ardından Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin gerçekleştireceği dörtlü zirvenin tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko, zirvenin kasım ayı sonunda yapılmasını umduklarını ifade etti.