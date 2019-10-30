Putin: Macaristan ilgi duyuyorsa TürkAkım’a bağlantı boru hattı hızlı bir şekilde döşenir

‘Bulgaristan ve Sırbistan ile TürkAkım çalışmaları önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanır’

Rusya’nın Macaristan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine katılmasından memnuniyet duyacağını belirten, Budapeşte’nin ilgisi halinde bağlantı boru hattının hızlı bir şekilde döşenebileceğini aktardı.

Rus lider, “Bu yıl sonu TürkAkım’ın tamamını sonlandırmış olacağız. Karadeniz’deki çalışma tamamlandı, karadaki çalışmaları sonlandıracağız. Bulgar ve Sırp partnerlerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları yaklaşık olarak önümüzdeki yılsonu tamamlayacağız. Macaristan topraklarındaysa sadece 15 kilometrelik bir hattın döşenmesi söz konusu” dedi ve şöyle devam etti:

“Eğer Macaristan buna ilgi duyarsa, meslektaşlarımızla mutabakat sağlayıp bu çalışmalara önümüzdeki yılbaşı başlayabiliriz ve oldukça hızlı bir şekilde bitiririz. Tahmin ettiğimiz kadarıyla, bu sorunun cevabı evet.”