İngiltere'de TIR arkasında 39 ceset bulunmuştu: Tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Dünyayı sarsan TIR katliamının ardından bir kişi daha tutuklandı.
Olayın ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison, hemen mahkemeye çıkarıldı.
39 kişiyi öldürme, insan kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilen Harrison, tutuklanarak cezaevine yatırıldı. Böylece tutuklu sayısı 2'ye çıkmış oldu.
İngiltere'nin iadesini istediği Harrison'un, söz konusu TIR'ı Belçika'daki limana götüren kişi olduğu öne atıldı.
Tutuklama kararı, olayı soruşturan Essex bölgesi polisinin 2 İrlandalı şüpheliye teslim olmaları için doğrudan çağrı yapmasının ardından gerçekleşti.
Polis güçleri, Ronan Hughes (40) ve Christopher Hughes (34) kardeşlerin "cinayet" ve "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla arandığını belirtti.
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