Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda 'şüpheli durum' incelemesi

Hollanda askeri polisi, Schiphol Havalimanı'nda 'şüpheli durum' incelemesi başlattı. Askeri polis, durumu yerel saatle 19.30'dan bu yana soruşturduklarını bildirdi.

De Telegraaf gazetesine göre, Hollandalı acil durum yönetimi yetkilileri, 'Grip 3' seviyesinde, genellikle 'nüfus için ciddi sonuçları olan bir olay' yaşanmasına karşı yürütülen bir prosedürün uygulandığını ifade etti.

Diğer yandan olay yerine bir helikopter dahil olmak üzere acil servis ekiplerinin gönderildiği ve birkaç çıkış kapısının kilitlendiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların havalimanının güvenlik şeridine alındığını gösteriyor.

Air Europa'ya ait, Madrid'e sefer yapmakta olan ve en az 27 kişinin bulunduğu uçağa 3 bıçaklı saldırganın girerek uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı öne sürüldü.

Air Europa'dan yapılan açıklamada ise, bir pilotun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı ve tüm yolcuların güvende olduğu belirtildi.