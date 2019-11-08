Danimarka'da gettolar için yer değiştirme hibeleri tartışma yarattı: 'Ödül mü ceza mı?'

Danimarka'nın Odense şehrinde belediye meclisinin, gettoları ortadan kaldırmak için bölgedeki hükümlülere ödeme yapmayı öngören teklifi 'ödül mü, ceza mı?' tartışması yarattı.

Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense'de belediye meclisinden çoğunlukla hüküm giymiş kişilerin yaşadığı gettoları kaldırmaya yönelik teklifi tartışmaları alevlendirdi.

Mecliste gettolardaki hükümlüleri bölgeden taşınmaya teşvik etmek için 15 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 1.275 TL) verilmesi öngörüldü. Böylece suç oranının azaltılması hedefleniyor.

'Yer değiştirme hibeleri' olarak adlandırılan ve 2019 yılında hüküm giymiş kişilere yönelik olan fikir, savunucuları tarafından 'yeni bir başlangıç' olarak nitelendiriliyor.

Ancak Belediye Meclisi'nde tüm siyasetçiler ortaya atılan fikre sıcak bakmıyor.

'Amaç suçlulara ödül vermek değildi'

Yerel İstihdam Konseyi Üyesi Sosyalist Halk Partisi'nden Brian Dybro, ne pahasına olursa olsun bunun engellenmesi gerektiğini belirterek teklif için 'b*ktan bir fikir' yorumunu yaptı.

Liberal-muhafazakar Venstre Partisi Odense Belediye Meclisi grup başkanı Christoffer Lilleholt ise durumu 'çılgınca' diye nitelendirerek "Yer değiştirme hibeleri'nin amacı, gettoları önlemek ve birçok göçmenin de aynı yerde toplandığı yerlerde suç işlenmesini durdurmaktı. Suçlulara ödül vermek değildi” dedi.

Lilleholt önerinin yine de bölgeyi boşaltmak için insanların evini yıkma fikrinden daha makul olduğunu da ekledi.

Önerinin gelecek haftalarda karara bağlanması bekleniyor.

Danimarka'nın Resmi Getto Listesi

Danimarka'da 2010'dan beri her yıl Ulaştırma, İnşaat ve İskan Bakanlığı tarafından 'Resmi Getto Listesi' yayımlanıyor.

Bir yerin getto listesine girebilmesi için bölgedeki halkın yüzde ellisinin batı kökenli olmaması, bölgedeki işsizlik oranının yüzde 40 olması ve orada yaşanların yüzde 60'ının 30 - 59 yaş aralığında olması gerekiyor.

Getto sakinleri arasındaki mahkum oranının, ulusal ortalamanın en az üç katı olduğu belirtiliyor.

2019'da Danimarka'nın '43 bölgesi getto olmaya eğilimli' olarak değerlendirilmişti. Ülkede 29 bölge getto sayılırken, 15'i ise 'ağır getto' kategorisinde bulunuyor.

180 bin nüfusa sahip olan Odense şehrinde 4 getto bulunyor.