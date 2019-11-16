Bulgaristan Savunma Bakanı: NATO’nun sorunları Türkiye’nin politikasından kaynaklanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘NATO beyin ölümü yaşadığı’ açıklamasını değerlendiren Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ittifakın gerçekten büyük sorunlarla uğraştığını, bunun sebeplerinden birinin Türkiye’nin Ortadoğu politikası olduğunu belirtti.

Sofya merkezli Trud gazetesine konuşan Bulgaristan Savunma Bakanı Karakaçanov, Bulgaristan’ın ‘Rusya-ABD’ ekseninin neresinde bulunduğu yönündeki soruya, ülkenin akıllı politika izlediğini söyledi.

“Gördüğünüz gibi bugün Bulgaristan oldukça akıllı ve dengeli politika uyguluyor” diyen bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği ve NATO’nun bütünlüğü hiçbir şekilde ihlal ve tehdit edilmiyor. Ülkemiz, Rusya, Türkiye ve Ortadoğu arasında, Ortadoğu ve Balkanlarda mevcut sorunlar ve Brexit dahil birçok olay yüzünden Avrupa’nın yaşadıkları arasında dengeyi koruyor.”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, “NATO beyin ölümü yaşıyor” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Karakaçanov, “NATO’nun beyin ölümü geçirdiğini söylemezdim. Ama NATO’nun ciddi sorunları var. Bu sorunlar Avrupa içinde yaşanan bölünmüşlükten ve Türkiye’nin, NATO partnerlerinin çıkarlarını dikkate almadan Ortadoğu’da uyguladığı politikadan kaynaklanıyor” diye ekledi.