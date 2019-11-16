Protestoların yıl dönümünde sokağa inen Sarı Yelekler'e polis müdahalesi

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekler gösterilerinin birinci yılında başkent Paris’te toplandı.
Ülkenin başkenti Paris'in Place d'Italie meydanında yolları kapatan eylemcilere polis biber gazı ile saldırdı.
🔴 #EnDirect | Anniversaire des #Giletsjaunes: l'#acte53 se déroule à #Paris— Sputnik France (@sputnik_fr) November 16, 2019
En savoir plus: https://t.co/TF2r0BghN1#ActeLIII #PortedeChamperret #GJ https://t.co/BP1BS7npkM
Gösteriler sırasında biber gazı nedeniyle sokaklarda göz gözü görmedi. Bazı eylemcilerin ise cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdikleri görüldü.
Tear gas & bonfires: Scuffles with police as #YellowVests block roads in #Paris— RT (@RT_com) November 16, 2019
LIVE UPDATES: https://t.co/x65Kyyx1CR pic.twitter.com/zQxmeC3qKE
Kentte öğlen saatlerine kadar 61 kişinin gözaltına alındığını açıklandı.
Protestolar sırasında şimdiye kadar 61 kişinin gözaltına alındığı belirtildi https://t.co/gUnuqkf6qq pic.twitter.com/fE0Er2aV8I— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 16, 2019
Valilik yasaklamıştı
Hareketin Parisli liderlerinden Thierry Paul Valette'in Facebook'da açtığı "53'üncü eylem: Champ Elysees'de yıldönümü" başlıklı sayfaya, 5 bin kişi "katılacağını", 6 bin 500 kişi de "katılmayı düşündüğünü" söylemişti.
Ancak Paris Valiliği, 16 Mart'ta yaşanan şiddetli gösteriler ve cadde üzerindeki dükkanların kırılıp dökülmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren dünyaca ünlü caddeye girişleri yasakladı.
Sarı Yelekler adı verilen eylemler Fransa’da geçen yıl Kasım ayında başlamış ve tüm ülke geneline yayılmıştı. Fransız hükümetinin akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve Macron’un yeni ekonomik politikaları kararı alması üzerine Sarı Yelekler eylemi başlamıştı.
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