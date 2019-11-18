Almanya'da 25 cana mal olan 'listeria' skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı

2 Ekim tarihinde firmanın kapatılması kararını veren Veterinerlik İnceleme Ofisi'ne göre ilk listeria vakalarının izleri Waldecker'in pizza salamları ve kaynatılmış sosislerine kadar sürülmüştü.
İlk incelemeyi yapan Robert Koch Enstitüsü firmanın ürünleri ile Hesse bölgesinde yaşayan iki yaşlı Alman vatandaşının ölümlerini birbirine bağlayan kanıtları sunmuştu. Şimdiye kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği salgın nedeniyle Waldecker'in tüm ürün yelpazesi inceleniyor ve diğer ölümlerin de bu firmanın ürünlerine bağlı olup olmadığı araştırılıyor.
Savcılık ofisi Waldecker'e karşı ihmalden cinayet suçlaması ile dava açabilir.
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