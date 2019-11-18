Almanya'da 25 cana mal olan 'listeria' skandalı büyüyor: 26 ülkeye satılan etler geri çağrıldı

Almanya'da listeria salgını ile gündem olan et üreticisi Wilke Waldecker'in üretim yapma lisansı iptal edildikten sonra skandalın boyutunun sanılandan daha büyük olduğu düşünülüyor. Firmanın iflas başvurusu reddedildi ve 26 ülkeye ihraç ettiği etler geri çağrıldı.

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, Alman savcılar, firmaya ait tümürünlerin salgın nedeniyle gerçekleşen 25 ölüm ve 12 hastalık vakası ile doğrudan ilişkisi olup olmadığını araştırıyor.

2 Ekim tarihinde firmanın kapatılması kararını veren Veterinerlik İnceleme Ofisi'ne göre ilk listeria vakalarının izleri Waldecker'in pizza salamları ve kaynatılmış sosislerine kadar sürülmüştü.

İlk incelemeyi yapan Robert Koch Enstitüsü firmanın ürünleri ile Hesse bölgesinde yaşayan iki yaşlı Alman vatandaşının ölümlerini birbirine bağlayan kanıtları sunmuştu. Şimdiye kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği salgın nedeniyle Waldecker'in tüm ürün yelpazesi inceleniyor ve diğer ölümlerin de bu firmanın ürünlerine bağlı olup olmadığı araştırılıyor.

Savcılık ofisi Waldecker'e karşı ihmalden cinayet suçlaması ile dava açabilir.