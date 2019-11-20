Eski Almanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Richard von Weizsacker'in oğlu Berlin'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

Almanya'nın altıncı Cumhurbaşkanı Richard von Weizsacker'in oğlu Fritz von Weizsacker, Berlin'de görev yaptığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Schlosspark Hastanesi'nde dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yapan Fritz von Weizsacker'in, kamuya açık bir seminer verdiği sırada bir kişi tarafından bıçaklandığı açıklandı.

59 yaşındaki Weizsacker'in meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada dinleyiciler arasında bir polis memurunun da tesadüfen orada olduğu ancak olaya müdahale etmeye çalışırken yaralandığı öğrenildi.

In einem #Charlottenburg|er #Krankenhaus wurden 2 Personen bei einer Gewalttat schwer verletzt. 1 Person verstarb trotz Reanimation noch an der Einsatzstelle, die 2. Person kam mit #Notarzt|begleitung in ein Krhs.

Mehrere Personen wurden von #Notfallseelsorge|rn betreut.#PSNV pic.twitter.com/izEttO0lf0 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 19, 2019

​Polis Sözcüsü Michael Gassen, "Saldırganın motivasyonunu bilmiyoruz" dedi ve adamın gözaltında olduğunu söyledi.

Richard von Weizsäcker'in 4 çocuğundan biri olan Fritz von Weizsäcker'ın daha önce Almanya'nın farklı şehirlerinin yanı sıra İsviçre ve ABD'de de görev yaptığı biliniyor.

'Birleşmenin Cumhurbaşkanı'

1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Richard von Weizsäcker 2015 yılında vefat etmişti. Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsäcker "Birleşmenin Cumhurbaşkanı" olarak da anılıyordu.