Trump'ın dediği oldu: ABD ile Almanya'nın NATO'ya mali katkısı eşitlenecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"NATO ortak bütçesinde harcamaların paylaşılmasıyla ilgili yeni bir formül üzerinde uzlaştığımız doğrudur. Buna göre ABD daha az ve Almanya daha fazla ödeyecek. Bu iki ülkenin her biri NATO bütçesinin yaklaşık yüzde 16'sı kadar ödeme yapacak, kalanı da diğer müttefikler arasında bölüştürülecek."

Deutsche Welle Türkçe'ye göre, NATO ortak harcamalarına, ABD’nin yaptığı mali katkı, 2021 yılından itibaren yüzde 22.1’den 16.35’e inecek.

Buna karşılık Almanya’nın mali katkısı yüzde 14.8’den 16.35’e artırılacak.

Böylece Almanya, harcamaların yükünü ABD ile eşit taşımaya başlayacak.

Bu değişiklik, Berlin açısından harcamalara 33 milyon euro daha fazla aktarılması, ABD açısından 120 milyon euro tasarruf anlamına geliyor.

ABD bu yıl yaklaşık 2 milyar 120 milyon euroluk bir meblağa sahip olan ortak harcamalara yaklaşık 470 milyon euroluk bir katkı koyarken Almanya 313 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı.

CNN de Pentagon yetkililerine dayanarak Trump yönetiminin NATO'ya mali katkılarını kısmaya, yüzde 16'ya indirmeye karar verdiğine, açığı diğer müttefiklerin karşılamasını beklediğine dair haber geçti.