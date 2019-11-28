Arnavutluk'taki depremde ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, depremde ölenlerin sayısının 45’e çıktığını duyururken Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç’ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç’ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Öte yandan bakanlar kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.