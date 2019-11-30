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20:14 30 Kasım 2019
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    Londra köprüsü

    Londra'daki bıçaklı saldırganı yangın söndürme tüpüyle durdurdular

    © Fotoğraf : Twitter
    Avrupa
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    Londra'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, elinde iki bıçak ve üzerinde sahte intihar yeleği bulunan saldırganı durdurmak için cesur iki sivilin mücadele verdiği görülüyor.

    © AP Photo / Matt Dunham
    Londra Köprüsü saldırganının kimliği açıklandı
    İngiliz medyası, cesur iki vatandaşın elinde iki bıçak ve üzerinde sahte intihar yeleği bulunan saldırganla mücadele ettiği anları yansıtan bazı görüntüler yayınladı.

    Yerel medyada yer alan habere göre, Woshipful Company of Fishmongers şirketi genel merkezinde düzenlenen ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinliğin öğle molasında, ellerinde iki büyük bıçak olan uzun boylu bir saldırgan kalabalığın arasına daldı.

    Görgü şahitleri, çevredekilerin saldırganı durdurmaya çalıştığını ve bu sırada yaralanmalar olduğunu, bir yandan da polisle irtibata geçildiğini belirtti. Saldırgan daha sonra Londra Köprüsü’ne doğru kaçmaya başladı fakat köprüde bir grup sivil tarafından önü kesildi. Polisin bölgeye doğru gelmeye çalıştığı sırada köprü üzerindeki 5-6 altı kişinin saldırganı yere düşürerek elindeki bıçağı aldığı, daha sonra bölgeye gelen polisin ise sivilleri uyardıktan sonra üç el ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

    Polis gelene dek yangın söndürme tüpüyle oyaladılar

    Olay anına ilişkin yayınlanan yeni görüntülerde, saldırgana müdahale eden kişilerin yangın söndürme tüpü gibi aletlerle şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor.

    ​Bir kişi saldırgana yangın söndürme tüpüyle su sıkarken, diğeri de elinde denizgergedanı olarak da bilinen 'narval'a ait boynuzumsu dişle şahsı etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

    Londra köprüsü
    © Fotoğraf : Twitter
    Londra Köprüsü'nde bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
    Polisin daha sonra yüz üstü yatan saldırganı çevirdiğinde üzerinde canlı bomba yeleği görüldü. Daha sonra yapılan incelemelerde ise söz konusu yeleğin sahte olduğu anlaşıldı.

    Başbakan Johnson: Başkalarının hayatlarını korumak için müdahale eden halkın olağanüstü cesaretine saygı duyuyorum

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Londra Köprüsü'ndeki etkinlikler hakkında bilgilendirildim. Devam eden bir soruşturma olmasına rağmen, polis bunun bir terör eylemi olduğunu doğruluyor. Düşüncelerim, tehlikeye yürüyen polis ve acil servis ekipleriyle. Ayrıca, başkalarının hayatlarını korumak için fiziksel olarak müdahale eden halkın olağanüstü cesaretine de saygı duymak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    yangın söndürme tüpü, yangın söndürme, bıçaklı saldırgan, Bıçaklı saldırı, Londra, İngiltere
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