Reuters: IŞİD Londra’daki bıçaklı saldırının sorumluluğunu üstlendi

Reuters’in Amaq haber ajansına dayandırdığı habere göre IŞİD, Londra’da 2 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Haberde, “IŞİD, Londra’da cuma günü yapılan saldırının kendi militanlarından biri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Polis saldırganı ateş açarak etkisiz hale getirmişti. İngiliz polisi, Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırganın öldürüldüğünü doğrulamış, olayın terör saldırısı olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra saldırganın 28 yaşındaki Usman Khan olduğu, bu kişinin 2012'de terör suçundan ceza aldığı ve 2018'de şartlı tahliye edildiği açıklanmıştı.