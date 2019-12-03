Prens Andrew'un cinsel istismar skandalı: Şaşırtan görüntüler ortaya çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, hakkındaki cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili zor günler geçiriyor. 17 yaşındayken Prens Andrew ile başından geçenleri anlatan Virginia Roberts İngilizlerden destek istedi. Skandala ek olarak ünlü milyarder Jeffrey Epstein ile Prens'in daha önce hiç görülmeyen fotoğrafları ortaya çıktı.

İngiltere pazartesi akşamı BBC’nin Panorama programına kilitlenip kaldı. Sebebi ise Kraliçe Elizabeth’in ikinci oğlu Prens Andrew ile 2001 yılında yaşadığı cinsel istismar olayını anlatan Virginia Roberts'dı.

Roberts henüz 17 yaşındayken Prens’in o yıllardaki sevgilisi olan Ghislaine Maxwell tarafından ilişkiye zorlandığını ve bu durumun defalarca tekrarlandığını açıkladı. Soyadı artık Giuffre olan Virginia, Prens Andrew ile ilk kez ilişkiye girdiği zamanı şöyle anlattı: “Neler olduğunu o da ben de biliyorum. Ancak sadece birimiz doğruyu söylüyor. O gece her şey çok kısa sürdü. Kötü ya da kaba değildi. Çok korkmuş ve utanmıştım. Kendime geldiğimde yatakta oturuyordum. Bana teşekkür edip gitti. Kendimi kirlenmiş ve utanmış hissettim. Hemen duşa girdim."

'Sırtıma dokunarak iyi iş çıkardığımı söyledi'

Virginia Giuffre Prens’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in sırtına dokunarak ‘iyi iş çıkardın’ dediğini söyledi. Ağlamaktan kimi zaman konuşamayan Giuffre, İngiltere halkını arkasında durmaya çağırdı:

© AP Photo / Liam McBurney Prens Andrew, 2001 yılında sevgilisi ve cinsel istismara uğradığını açıklayan Virginia Giuffre ile aynı karede olduğu fotoğrafın gerçek olduğunu yalanlamıştı.

'Bu sadece kirli bir hikaye değil'

“İngiltere vatandaşlarını benim yanımda durmaya bu kavgada bana yardımcı olmaya çağırıyorum. Bu kavga kabul edilebilir gibi değil. Bu sadece kirli bir seks hikayesi değil. Bu hikaye bir seks trafiği, istismar ve sizin kraliyetinizden birinin hikayesi."

Giuffre, 2015 yılında Jeffrey Epstein tarafından seks kölesi olarak çalıştırıldığını ve istismara uğradığını açıklamıştı.

© AP Photo / ABD'li milyarder Jeffrey Epstein reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar suçlamasıyla yargılanmıştı.

Eski kız arkadaşı tanıştırdı

Tüm bu yaşananlara ek olarak Prens Andrew’un daha önce hiç görülmeyen fotoğraflarının ortaya çıkması işleri daha da karmaşık bir hale soktu. Söz konusu fotoğrafta Prens’in, 5 kadının açtığı cinsel istismar davasıyla suçlanan ünlü milyarder Jeffrey Epstein ve o dönem Prens'in sevgilisi olan Ghislaine Maxwell bulunuyor. Prens Andrew, Epstein ile ilk olarak kız arkadaşı Ghislaine Maxwell aracılığıyla 1999 yılında tanıştığını söylemişti. Epstein geçen Ağustos ayında hapishanede ölü bulunmuştu.

Amerikalı milyarder Epstein ile arkadaşlığının, İngiltere Kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiği için kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Andrew hakkındaki suçlamaları yalanlıyor. Giuffre'nin olayın yaşandığını söylediği 10 Mart 2001 tarihinde Prens Andrew, kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti.





