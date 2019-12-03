Litvanya: Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz

, "Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyor muyuz? Güvenlik çıkarlarını tanıyor muyuz? Evet. NATO'da ayarlamalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "NATO'daki dostlarımız YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse, atılacak her türlü adımın karşısında oluruz" sözlerini hatırlatan Linkevicius, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin "Türkiye'nin kendi güvenlik endişeleri bulunuyor. (Bu karar) Daha çok Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili" değerlendirmesinde bulundu.

Linkevicius, Türkiye'nin Baltık ülkeleri aleyhinde bir girişimde bulunduğuna inanmadığını vurgulayarak, konuya ilişkin bir çözüm bulacaklarını kaydetti.