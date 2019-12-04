Ukrayna, NATO'ya Karadeniz bölgesini ihmal etmeme çağrısı yaptı

Pristayko, Londrada’ki NATO liderleri zirvesi öncesinde düzenlenen 'yuvarlak masa' toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda NATO’nun ilgi odağında Avrupa’nın kuzeyi, Baltık ülkeleri, Polonya var. Karadeniz bölgesi NATO’nun varlığı ve Türkiye sayesinde güvenlidir ve bunu anlamamız gerekiyor. Yaşadığımız Karadeniz’in anahtarının bu komşu ülkenin elinde olduğu konusunda NATO’yla hemfikirim. Güney Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki öncelikler nedeniyle konsantrasyonumuzu kaybedersek, yalnız kalacağız ve bundan kaçınmalıyız.”

Pristayko ayrıca, Ukrayna’nın zamanında NATO’ya üye olmadığından şikayet ederek, ülkesinin ittifakın doğu cephesini tek başına savunduğunu öne sürdü.