Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Putin'e Türk Akım yanıtı

BTV'ye demeç veren Borisov, "Putin'e yanıtım şöyle: Gelebilir ve ne hızla inşa ettiğimizi görebilir. Günde ortalama beş kilometre. Geç başladık, zira birçok prosedürü tamamlamamız gerekiyordu" dedi.

Herkesin alternatif güzergah arama hakkına sahip olduğunu ve Bulgaristan'ın da bunu yaptığını anlatan Borisov, "Bulgaristan'ın AB ve NATO'nun sadık ve güçlü bir üyesi olmasından tamamen siyasi nedenlerden dolayı memnuniyetsizlik duyuyorlar" ifadesini kullandı.

Borisov, Türk Akım'ın Bulgaristan'dan geçecek kısmının inşasının tamamlanmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Vladimir Putin, Bulgaristan'ın Rusya'dan Türkiye üzerinden doğalgaz temin etmesini defalarca talep etmesine rağmen Türk Akım kapsamında topraklarında yapılan çalışmaları bilinçli olarak geciktirdiğini söylemişti.