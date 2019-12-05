Lavrov ile Çavuşoğlu, Bratislava'da 'ayaküstü' görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir toplantı için gittikleri Slovakya'nın başkenti Bratislava'da kısa bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Spuntik muhabiri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi için Bratislava'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'ayaküstü bir görüşme' gerçekleştirdiğini aktardı.

Dışişleri Bakanları'nın, karşılaştıkları koridorda birbirlerini 'sıcak bir biçimde selamladığı ve birbirlerine birkaç kelime ettikleri' belirtildi.

Kısa görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama ise iki taraftan da yapılmış değil. Zira söz konusu görüşme, önceden planlanmış ve gündemi hazırlanmış bir temas değildi.

Bratislava'daki AGİT Bakanlar Konseyi yarın sona erecek.