Merkel, Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu.

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da Auschwitz-Birkenau'da kurulan toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Başbakan Angela Merkel, burada öldürülen bir milyon 100 bin Yahudi ve Nazilerin düşman ilan ettiği Roman, eşcinsel veya sosyalist için saygı duruşunda bulundu.

​DW Türkçe’nin haberine göre Nazilerin en büyük toplama ve imha kampının korunmasına yönelik çalışan Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın onuncu kuruluş yıldönümü nedeniyle eski adıyla Oscwinchim olan Auschwitz'e gelen Merkel'e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.

Chancellor Angela Merkel and Prime Minister Mateusz Morawiecki at @AuschwitzMuseum.



Jews deported for by the German Nazis for extermination were promised resettlement & new life. They packed their suitcases with all the important items. Hope was used in Auschwitz as a weapon. pic.twitter.com/w2oddcunxr — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 6, 2019

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'Almanya'nın Holokost'a karşı ebedi sorumluluğunu hatırlamak için...'

Almanya Hükümet Sözcüsü, Merkel Nazilerinin kurbanlarını anmak ve Almanya'nın Shoah'a (Holokost) karşı 'ebedi sorumluluğunu’ hatırlamak için Auschwitz'i ziyaretti ettiğini belirtti.

Angela Merkel's visit to Auschwitz comes amid rising anti-Semitism in Germany -- and is seen as an important gesture in the fight against it. https://t.co/bmuK25fRvE — CNN (@CNN) December 6, 2019

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Almanya, vakfa federal ve yerel hükümetler tarafından finanse edilen 60 milyon euro bağışta bulunacak.

Ziyaret eden 3. başbakan

Merkel, Nazi işgali altındaki Polonya'da bulunan ölüm kampını ziyaret eden 3. Almanya Başbakanı oldu. 1977'de ilk ziyareti gerçekleştiren Helmut Schmidt'in ardından 1989 ve 1995'te Helmut Kohl da ziyaret etmişti.