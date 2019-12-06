Merkel, Auschwitz toplama kampını ilk kez ziyaret etti

Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında, Nazi işgali altındaki Polonya'da Auschwitz-Birkenau'da kurulan toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Başbakan Angela Merkel, burada öldürülen bir milyon 100 bin Yahudi ve Nazilerin düşman ilan ettiği Roman, eşcinsel veya sosyalist için saygı duruşunda bulundu.
#Merkel visits Auschwitz for the first time pic.twitter.com/tgxcOCFKWH— RT (@RT_com) December 6, 2019
DW Türkçe’nin haberine göre Nazilerin en büyük toplama ve imha kampının korunmasına yönelik çalışan Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın onuncu kuruluş yıldönümü nedeniyle eski adıyla Oscwinchim olan Auschwitz'e gelen Merkel'e Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.
Chancellor Angela Merkel and Prime Minister Mateusz Morawiecki at @AuschwitzMuseum.— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 6, 2019
Jews deported for by the German Nazis for extermination were promised resettlement & new life. They packed their suitcases with all the important items. Hope was used in Auschwitz as a weapon. pic.twitter.com/w2oddcunxr
'Almanya'nın Holokost'a karşı ebedi sorumluluğunu hatırlamak için...'
Almanya Hükümet Sözcüsü, Merkel Nazilerinin kurbanlarını anmak ve Almanya'nın Shoah'a (Holokost) karşı 'ebedi sorumluluğunu’ hatırlamak için Auschwitz'i ziyaretti ettiğini belirtti.
Angela Merkel's visit to Auschwitz comes amid rising anti-Semitism in Germany -- and is seen as an important gesture in the fight against it. https://t.co/bmuK25fRvE— CNN (@CNN) December 6, 2019
Almanya, vakfa federal ve yerel hükümetler tarafından finanse edilen 60 milyon euro bağışta bulunacak.
Ziyaret eden 3. başbakan
Merkel, Nazi işgali altındaki Polonya'da bulunan ölüm kampını ziyaret eden 3. Almanya Başbakanı oldu. 1977'de ilk ziyareti gerçekleştiren Helmut Schmidt'in ardından 1989 ve 1995'te Helmut Kohl da ziyaret etmişti.
- Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, kampta ölen bir milyon 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu.© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
- Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Nazi toplama ve imha kampını ilk kez ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, kampta ölen bir milyon 100 bin kişi için saygı duruşunda bulundu.© AFP 2019 / JOHN MACDOUGALL
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