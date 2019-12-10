Avrupa Komisyonu: Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz temaslarını memnuniyetle karşılıyoruz

Avrupa Komisyonu’nun (AK), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden doğalgaz transiti konusundaki temaslarını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan Avrupa Komisyonu Basın Sözcüsü, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine transit sözleşmesinin bu yılın sonunda sona erdiği ve dolayısıyla bakanlık düzeyindeki üçlü görüşmelerin Aralık ayında yapılmasının beklendiğini belirtti.

Sözcü, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden ikili temasları memnuniyetle karşıladıklarını, Avrupa Komisyonu’nun da her iki tarafla yakın temas halinde olduğunu kaydetti.