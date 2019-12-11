Finlandiya'nın yeni hükümeti görevde: Dünyanın en genç başbakanı, kadınların ağırlıkta olduğu hükümetle çalışacak

‘Dünyanın en genç başbakanı’ Sanna Marin liderliğindeki Finlandiya’nın yeni hükümeti Meclis’te güvenoyu aldı. 19 kişiden oluşan hükümette 12 kadın bakan yer alıyor. Marin ilk vaat olarak ‘istikrar’ derken, Instagram paylaşımlarına devam edeceğini de söyledi.

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından Sosyal Demokrat Parti'nin lideri seçilen Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Meclis’te güvenoyu aldı. 200 üyeli parlamentoda 70'e karşılık 99 oyla hükümete yeşil ışık yakıldı, böylece 34 yaşındaki Marin de resmen ‘dünyanın en genç başbakanı’ unvanının da sahibi oldu.

Sanna Marin, her biri kadınların liderlik ettiği dört partiden oluşan bir koalisyon hükümetiyle ülkeyi yönetecek, ayrıca kabinede de kadın bakan ağırlığı bulunuyor. Yeni hükümette 12 kadın, yedi erkek bakan görev yapacak.

Yeşil Birliği Lideri Maria Ohisalo göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek. Yine aynı partiden Pekka Haavisto da dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Sol İttifak’ın Lideri Li Andersson eğitim bakanı, Merkez Parti’nin Lideri Katri Kulmuni ekonomi bakanı olarak belirlendi.

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da yeni hükümeti tebrik etti.

© REUTERS / LEHTIKUVA Finlandiya'da koalisyon ortakları olan ve her biri 30'lu yaşlarında olan Sanna Marin, Li Andersson, Katri Kulmuni ve Maria Ohisalo yeni kabinede birlikte görev yapacak.

İstikrar sözü verdi, ‘Instagram paylaşımlarına devam’ dedi

Sanna Marin, başbakan olarak yaptığı ilk açıklamada istikrarı sağlama sözü verdi.

Selefi Antti Rinne’nin koalisyon hükümetinde yaşanan güven kaybı üzerine istifa etmesini hatırlatan Marin, ilk görevlerinden birinin hükümet ortakları arasındaki güveni yeniden inşa etmek olacağını da belirtti.

Sosyal medyayı sık kullanmasına da değinen Marin, Instagram’dan paylaşım yapmayı sürdüreceğini de söyledi. Marin, “Daha genç bir jenerasyonu temsil ediyorum ama elbette iş sosyal medyaya ya da Instagram’a gelince başbakan olsam bile önce bir birey, bir insan, gerçek bir insan olduğumu düşünüyorum” dedi.