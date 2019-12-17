‘2019’da Türkiye üzerinden AB’ye gelen göçmen sayısında ani artış yaşandı’

Welt gazetesinin’nun ‘gizli’ raporuna dayandırılan haberinde, “2019’da Türkiye’den AB’ye gelen kişi sayısı 70.002, aralarından 67.741’i Yunanistan, 197’si Bulgaristan, 1.803’ü İtalya, 261’i Kıbrıs’a geldi” denildi.

Ocak başından, Aralık ortasına kadar olan dönemde Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşan kaçak göçmen sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46’lık artış gösterdi.

Haberde, Yunan adalarında bulunan göçmen sayısının ilk kez 40 bini aştığı kaydedildi. Çoğunun Suriyeli ve Afgan olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, göçmenlerin adil şekilde dağıtılması çağrısında bulundu. “Dünya ülkelerinin sadece yüzde 20’si onları kabul etmeye hazır” diyen Maas, gelişmiş ülkelerin göçmen sorunu için daha fazla çaba harcaması gerektiğini kaydetti. Alman bakan, ülkesinin, kabul edilen göçmen sayısına göre beşinci sırada yer aldığını da sözlerine ekledi.