Almanya'da askeri hahamlar göreve başlıyor

Yahudiler Merkez Konseyi Genel Müdürü Daniel Botmann, Jüdische Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, Alman ordusunda hizmet vermeye başlayacak olan askeri hahamlık biriminin görevleri hakkında bilgi aktardı.

Botmann, askeri hahamların Alman ordusunun kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli Yahudi askerlere din hizmeti vereceğini, Afganistan gibi yurtdışı görevlere de gideceğini açıkladı.

Botmann askeri hahamların üniforma giymeyeceğini ve Alman ordusunun hiyerarşik yapısında yer almayacağını söyledi. Din hizmetini bağımsız olarak gerçekleştirecek olan hahamların askerlerle yaptığı görüşmelerin içeriğinin de gizli kalacağı bildirildi. Federal askeri hahamlık biriminin değişik bölgelerde beş temsilciliğinin bulunacağı kaydedildi.

DW'nin haberine göre, ordudaki hahamlık birimi için devlet mutabakatının Cuma günü Berlin'de imzalanacağı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, geçen günlerde Alman ordusunda haham görevlendirileceğini Twitter hesabından duyurmuştu. Kramp-Karrenbauer, "Bugün yapılan kabine toplantısında Yahudi kadın ve erkek askerlerimize önemli bir mesaj gönderdik. Yaklaşık 100 yılın ardından Alman ordusunda Yahudi haham görev yapacak" ifadelerini paylaşmıştı.

Heute haben wir im Kabinett ein wichtiges Zeichen für unsere jüdischen Soldatinnen & Soldaten gesetzt. Nach rund 100 Jahren werden wir wieder jüdische Militärrabbiner in der #Bundeswehr einrichten. Ein klares Bekenntnis: Jüdisches Leben ist selbstverständlich in unserem Land. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) December 11, 2019

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