Prens Philip taburcu oldu

98 yaşındaki eşi Prens Philip, cuma gününden beri tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı. Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, King Edward VII Hastanesi'nden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşıp, ardından Range Rover aracının ön koltuğuna binerek gitti.

Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılması bekleniyor.

© REUTERS / HANNAH MCKAY İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 98 yaşındaki eşi Prens Philip

Geçen cuma Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 98 yaşındaki Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti.

Oğlu Prens Charles de dün yaptığı açıklamada,'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti.