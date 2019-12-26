'Estonya hükümetinin Sputnik'e yönelik adımlarının arkasında İngiltere var'

Sputnik'e konuşan bir Rus üst düzey kaynak, "İngiliz hükümeti son dönemde Rus basın kuruluşlarına yönelik bir dizi saldırgan adım attı. Spuntik muhabirini Londra'dan ayrılmak zorunda bıraktılar, bir Rus gazeteciye İngiltere'de çalışma vizesi vermediler, bazı Rus muhabirlere etkinliklere katılma izni vermiyorlar ve çalışmalarını zorlaştırıyorlar" dedi.

Rus kaynak, Moskova yönetiminin simetrik önlemler alırken bunları göz önünde bulunduracağının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik Estonya servisinin yayın yaptığı ülkede, çalışanlarının banka hesaplarına para transferi yapılmasının engellenmesi gibi baskılara maruz kalmalarına ilişkin olarak, Rusya devleti olarak, Sputnik çalışanlarına 'hangi ülkede gazetecilik yapıyor olurlarsa olsunlar destek vereceklerini' belirtmişti.

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise çalışanların 1 Ocak’a kadar işlerinden ayrılmazlarsa hapis cezası için hazırlanmaları yönünde ültimatom verildiğini hatırlatarak, Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid’e gazetecilerin tutuklanmasına müsaade etmeme çağrısında bulundu.