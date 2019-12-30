Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: TürkAkım’a her zaman destek verdik

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e konuşan Aliyev, Azerbaycan’ın TürkAkım doğalgaz boru hattının yapımına baştan beri ve her zaman destek verdiğini ifade etti.

Aliyev, “TürkAkım projesinin hem Rusya, hem de Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her iki ülke ile yakın ortaklığımız var, bu nedenle söz konusu projeye ilk baştan beri destek verdik” diye konuştu.

Güney Gaz Koridoru projesinin Azerbaycan gazının uluslararası pazarlara ihraç edilmesine imkân vereceğini ancak Avrupa’ya yapılan Rus gazı sevkiyatlarına rakip proje olmadığını kaydeden Aliyev, şunları söyledi:

“Bazen çeşitli ülkelerin basınında, bir tür rekabet tezlerinin ileri sürüldüğünü duyup görüyoruz. Bu kesinlikle böyle değil ve asla olmadı, eminim ki olmayacaktır da. Bizim ya da Rusya’nın gerçekleştirdiği enerji projeleri teması asla bir takım ciddi tartışmalara konu olmamıştır. Bizim hayata geçirdiğimiz projelerin hem Rusya’da, hem de Azerbaycan’da desteklendiğini düşünüyorum.”

Aliyev, “Güney Gaz Koridoru projesi gerçekleştirildikten sonra Avrupa pazarına yılda 10 milyar metreküp Azeri gazı tedarik edilecek. Rusya’nın tedarik ettiği hacme kıyasla (yıllara göre 150-170 milyar metreküp) bu çok düşük bir hacim. Bu nedenle Güney Gaz Koridoru projesi herhangi bir rakip değil ve biz bunu asla bu şekilde değerlendirmedik. Bu, Azerbaycan’a gaz kaynaklarını uluslararası pazarlarda satılmasına imkân sağlayacak olan bir proje” dedi ve Güney Gaz Koridoru üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatlarının önümüzdeki yıl başlayacağını hatırlattı.