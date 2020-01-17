Ukrayna Başbakanı Gonçaruk istifa etti

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, istifasını verdi. Gonçaruk, istifasının nedeninin üst düzey yetkililerle bir görüşmesi sırasında çekildiği iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanması olduğunu ifade etti.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada üst düzey yetkililerle yaptığı bir görüşmede kaydedildiği belirtilen ses kayıtlarının yayınlanması sebebiyle istifa ettiğini duyurdu.

Ses kayıtlarında montaj olduğunu belirten Gonçaruk, böylece kendisi ve ekibi Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e saygı duymuyormuş gibi bir izlenim yaratılmaya çalışıldığını ifade etti.

Gonçaruk, “Göreve devlet başkanının programını tamamlamak için geldim. Kendisi benim için bir açıklık ve dürüstlük örneği. Ancak saygı ve güvenimize dair herhangi bir şüphe oluşmaması için istifa mektubumu devlet başkanına sundum” ifadelerini kullandı.

Gonçaruk, Zelenskiy’i Ukrayna halkının eşi görülmemiş şekilde güven duyduğu biri olarak nitelendirdi.

Zelenskiy’nin basın sözcülüğü de istifa mektubunun alındığını doğrulayarak, konuyu inceleyecekleri açıklamasını yaptı.

İnternette Gonçaruk’un, merkez bankası başkanı, maliye bakanı ve başka üst düzey isimlerle olduğu bir toplantıda kaydedildiği ileri sürülen ses kayıtları yayınlanmıştı. Kayıtlarda Gonçaruk olduğu ileri sürülen kişi, Zelenskiy’nin ekonomi konusundaki anlama yetisinin ilkel düzeyde olduğunu ve ona ekonomik süreçlerin olivye salatasının maliyeti üzerinden anlatılması gerektiğini belirtiyor.