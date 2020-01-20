İtalya'nın sağcı lideri Salvini: Başbakan seçilirsem Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanırım

İtalya’nın eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan olduğu takdirde Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıkladı.

İtalya’nın ırkçı açıklamalarıyla bilinen eski İçişleri Bakanı sağcı lider Matteo Salvini, İsrail basınına yaptığı açıklamalarda Başbakan olduğu durumda Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını söyledi.

İtalya İsrail ilişkilerini değerlendiren Salvini, kendisine sorulan 'Kudüs’ü başkent olarak tanıyacak mısınız? sorusuna 'Evet, kesinlikle tanıyacağım' yanıtını verdi.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden bir kaç ülke bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı kararnameyle ABD Kudüs'ü başkent olarak tanımıştı.

Trump'ın ardından Çekya'dan benzer bir karar gelmişti. Dışişleri tarafından yapılan açıklmada "Çekya şu anda, İsrail ile Filistin arasında barış anlaşmasının imzalanmasından önce, 1967 sınırlarını esas alacak şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyor" ifadesi kullanılmıştı.

Jair Bolsonaro Brezilya’da devlet başkanlığına seçildikten sonra yaptığı açıklamalarda ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı planladığını söylemişti.