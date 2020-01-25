'Londra tehditle AB ile ticaret müzakerelerini hızlandırmak istiyor'

The Times, Londra’nın Brexit’tin ardından Brüksel kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmadan kota ve tarifelerden muaf bir ticaret anlaşmasına varmak için AB üzerinde baskı kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Gazete, Brüksel’in İngiltere’ye karşı uygulamayı planladığı yeni kota ve tarifelerin onaylanması halinde, Londra’nın Fransa peynirleri için yüzde 30, Alman otomobilleri için de yüzde 10 tarife uygulamayı planladığını ve böylece Avrupa ülkelerinin ihracattaki düşüş ve ekonomiye olan zararın önlenmesi için Brüksel’e baskı uygulamaya zorlayacağını belirtti.