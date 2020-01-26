Yunanistan'da yaklaşık 1.2 ton kokain ele geçirildi

Yunan yetkililer, Astakos'da bir pansiyonda yapılan aramada ele geçirilen kokainin yelkenli ile Karayip adalarından Yunanistan'a getirildiğini açıkladı.

Narkotik şube ekiplerinin sürdürdüğü operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet çeşitli çaplarda tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi.

Greek police bust international drug trafficking gang with 1.18 tons of cocaine https://t.co/Wk5ZiBR6sv pic.twitter.com/peo6b1fqcU — Greekcitytimes (@greekcitytimes) January 25, 2020

​Operasyonda yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Uyuşturucu şebekesinin, kokaini, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine göndermeyi planladığı aktarıldı.