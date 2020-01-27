Gürcistan muhalefeti, ABD'li iki enstitünün faaliyetlerine yasak getirilmesini istedi 

Gürcistan'da muhalif Vatanseverlerin İttifakı Partisi, ülkede sosyal araştırmalar gerçekleştiren ABD'li Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü (IRI) ve Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nün (NDI) faaliyetlerinin yasaklanması için Tiflis'teki ABD Büyükeçiliği binası önünde gösteri düzenledi.

kamuoyu araştırmaları yapan ve sonuçları genellikle iktidar temsilcileri tarafından eleştirilen ABD'li enstitüler bu kez muhalifler tarafından hedef tahtasına koyuldu.

Vatanseverlerin İttifakı Partisi'nden yapılan açıklamada, ABD yönetimine bu iki enstitüyü kapatma çağrısı yapıldı.

"Biz bağımsız ve egemen bir ülkeyiz. Hiç kimse, düşüncelerimizi, görüşlerimizi, gerçeklerimizi yapay yollardan değiştirme hakkına sahip değildir" diyen Vatanseverlerin İttifakı Partisi, Gürcü yönetimine bu enstitüler hakkında soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Parti üyeleri, bu enstitüler tarafından yapılan tüm anketlerin sonuçlarının çarpıtıldığını ve dezenformasyon niteliğinde olduğunu vurguladı.

Vatanseverlerin İttifakı Partisi, Rusya'yla doğrudan diyalog kurulmasını destekleyen bir muhalif parti. Vatanseverlerin İttifakı Partisi tarafından ülkenin büyük kentlerinde yapılan bir ankette, halkın büyük bölümünün askeri bağımsızlık istediğini ortaya koymuştu. ABD'li enstitülerin yaptığı anketlerde, Gürcülerin büyük bölümünün ülkelerinin NATO ve AB'ye girmesini istediği iddia edilmişti.