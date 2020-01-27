Reuters'e konuşan Batılı yetkililer: Her şey Türkiye'nin devlet destekli siber casusluk operasyonuna işaret ediyor

Londra merkezli Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Batılı güvenlik yetkililileri, Avrupa ve Ortadoğu'da hükümetlerle diğer kurum ve kuruluşları hedef alan çok geniş çaplı siber saldırılar düzenlendiğini, bunların Türkiye hükümetinin çıkarları adına hareket eden hackerların işi olduğuna inanıldığını söyledi.

Reuters'e konuşan iki Britanyalı ve bir ABD'li güvenlik yetkilisi, bu faaliyetlerin Türkiye'nin çıkarları lehine devlet destekli siber casusluk operasyonunun karakteristik özelliklerini taşıdığı yönünde görüş bildirdi.

Batılı yetkililer, bu çıkarımı üç unsura dayandırdıklarını belirtti: Türkiye açısından jeopolitik önemdeki ülkelerin hükümetlerini de içeren mağdurların kimlikleri ve yerleri, Türkiye'ye kayıtlı altyapının kullanıldığı önceki saldırılara benzerlikleri, gizli istihbarat değerlendirmelerinde yer alan enformasyon. (Bununla ilgili ayrıntı açıklamadılar.)

Reuters de bu bilgiler üzerine kamusal internet kayıtlarını incelediğini, 2018 sonu, 2019 başında bakanlıklar, elçilikler ve güvenlik teşkilatlarının yanısıra şirketler ve diğer grupları da içeren en az 30 kurum ve kuruluşa saldırı düzenlediğini saptadığını duyurdu.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs hükümetleri ve Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı

Habere göre saldırıya uğrayanlar arasında Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin e-posta servisleri ve Irak hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı Falih el Feyyad da var.

Hedef alınan websitelerinin internet trafiği engellenmek suretiyle hükümet organları ile diğer kurum ve kuruluşların ağlarına yasadışı erişim elde ediliyor.

Üç yetkili, hangi bireylerle grupların sorumlu olduğunu bilmediklerini, ama hepsi aynı servis sağlayıcı ya da altyapıyı kullandığından dalga dalga gelen saldırıların birbiriyle bağlantı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Reuters, yetkililere ve özel siber güvenlik soruşturmacılarına dayanarak saldırıların daha geniş dizisinin devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili sorulara Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yanıt vermeyi kabul etmediğini aktaran Reuters, üst düzey bir Türk yetkilinin sorulara doğrudan yanıt verdiğini, bizzat Türkiye'nin sürekli siber saldırı mağduru olduğunu söylediğini kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 'ilgili kurumların saldırıların farkına derhal vardığı ve durdurmak için harekete geçtiğine' dair açıklamasında, 'ulusal güvenlik nedeniyle ayrıntılara girilmeyeceği' ifade edildi.

Atina'daki Yunan yetkililer Yunan hükümetinin e-posta sistemine sızıldığına dair delil bulunmadığını söyledi. Irak hükümeti, sorulara yanıtlamayı kabul etmedi.

Saldırıların gerisinde kimin olduğuyla ilgili soruları Britanya'da Hükümet İletişim Karargahı'na (GCHQ) bağlı Ulusal Siber Güvenlik Merkez ve ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yanıtlamayı kabul etmedi, FBI hiçbir karşılık vermedi.