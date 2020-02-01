İtalya Savunma Bakanı Guerini: Rusya ve Türkiye, Libya’da gerilimi güçlendiriyor

ABD’nin başkenti Washington’da, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, ülkesinin Libya'da politik çözümden yana olduğunu söyledi.

Guerini, "Rusya ve Türkiye, Libya’daki gerilimi güçlendiriyor. Biz birlikte politik çözüm bulmalıyız. Bu, tüm aktörlerin kolektif sorumluluğuna yol açmalı. ABD, politik çözüm için mümkün olan her türlü çabayı gösterebilir" ifadelerini kullandı.

19 Ocak Berlin’de gerçekleşen Libya konferansının sonuçlarını hayata geçirme yönünde çalışmak gerektiğini belirten İtalyan bakan, "Dış aktörlerin varlığından endişe duyuyoruz, zira çatışma bu yüzden güçleniyor. Askeri çözüm mümkün değil, politik çözüm arayışını güçlendirmek lazım" dedi.