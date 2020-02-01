Ukrayna'dan ABD'li petrol şirketlerine davet

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li petrol şirketlerini ülkesindeki petrol çıkarma çalışmalarına davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı basın açıklamasında ABD'li şirketleri petrol çıkarmak için Ukrayna’ya davet etti.

Zelenskiy, açıklamasında "2020 yılında Ukrayna ve ABD ikili ilişkilerinin gözle görünür şekilde artacağından eminiz. Metal, enerji ve gaz alanında olumlu gelişmeler bekliyoruz. Karadeniz kıyılarımızda petrol ve gaz çıkarım çalışmalarına büyük Amerikan şirketlerini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, açıklamanın devamında ise ABD'Den, Ukrayna Demiryolları için yeni lokomotifler alınması konusuna yönelik görüşmelerin sürdüğünü bildirildi.

Ukrayna yönetimi, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kiev'de ağırlamıştı. Görüşmede siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılacak reformlar masaya yatırılırken, petrol davetinin bu görüşmeden sonra yapılması dikkat çekti.