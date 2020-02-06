İtalya'da yüksek hızlı tren raydan çıktı: 2 ölü

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, yerel saatle 05.10'da hareket eden 9595 sefer sayılı Milano-Salerno treninin, Milano yakınlarındaki Lodi'de raydan çıktığı belirtildi.
2 people killed and dozens injured, after high-speed train derails between #Milan and #Bologna, near #Lodi pic.twitter.com/VDP2RITDUp— Ruptly (@Ruptly) February 6, 2020
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 makinistin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kazanın yaşandığı Milano-Bolonya yüksek hızlı tren hattı, çift yönlü ulaşıma kapatılırken, bölgede ilk yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
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