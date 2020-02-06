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17:40 06 Şubat 2020
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    Erfurt'taki parlamentoda FDP'li Thomas Kemmerich Thüringen eyalet başbakanı seçilmesinin ardından AfD lideri Björn Höcke (sağda) ile el sıkışırken

    Almanya'da siyasi deprem: Liberal aday AfD desteğiyle eyalet başbakanı seçildi, Merkel 'bundan geri dönün' dedi

    © REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
    Avrupa
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    Thüringen'de AfD'nin radikal solcuları devirmek için desteklediği FDP lideri Kemmerich, FDP-CDU vekillerinin de oyuyla eyalet başbakanı seçildi. Düne değin hiçbir anaakım parti 'neo faşistlerle' işbirliği yapmadığı gibi AfD desteğiyle seçilen de olmamıştı. Berlin'de hükümet çatırdarken, Merkel'in çağrısıyla Kemmerich erken seçimi kabul etti.

    Almanya'nın Thüringen eyaletinde seçimi kazanan Sol Parti'nin değil, yüzde 5 barajını zar zor geçen liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı eyalet başbakanı seçildi. Nasıl mı oldu? AB ve göçmen karşıtlığından tam yol aşırı sağa kayan Almanya için Alternatif (AfD) sayesinde. 

    Çarşamba günü Erfurt kentindeki eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Sol Parti'nin adayı Bodo Ramelow 44 oy alırken, onu bir oyla geçen FDP'nin adayı Thomas Kemmerich başbakan seçildi. Zira Thüringen'de çok güçlü olan AfD radikal solcuları devirmek için Kemmerich'e destek verdi. Üstüne FDP lideri kendi partisiyle doğal müttefik olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) vekillerinin de oyunu aldı.

    Bu da tüm Alman siyasetinde deprem etkisi yarattı.

    Zira düne değin hiçbir anaakım parti 'neo faşist' gözüyle baktıkları AfD ile işbirliği yapmamıştı,  AfD desteğiyle seçilen eyalet başbakanı olmamıştı. 

    Alman federal parlamentosunda (Bundestag) anamuhalefet konumundaki AfD'ye kalesi Thüringen'de en aşırılıkçı isimlerinden biri liderlik ediyor: Björn Höcke.

    Holokost Anıtı'nın başkent Berlin'in merkezine yerleştirilmesine 'Utanç Anıtı' diyerek karşı çıkmasıyla tanınan Höcke ile CDU ve FDP'nin işbirliği yapması, dün gece kitleleri Berlin'deki FDP merkezi önünde ve Thüringen eyaleti çapında protesto gösterileri düzenlemeye itti.

    Kemmerich eyalet parlamentosuna hitabında faşizmin her türüne karşı olduğunu, AfD ve Höcke karşıtı olduğunu anlatırken, konuşması 'şarlatan' 'ikiyüzlü' sözleriyle kesildi. 

     

    #Dammbruch (baraj yıkılması) etiketi Alman sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok paylaşılan konu haline geldi. 

    Bunun üzerine Şansölye Merkel devreye girdi.

    CDU'lu Başbakan, Thüringen'deki başbakan seçiminden geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

    Afrika’da resmi gezide bulunan Merkel, FDP adayı Thomas Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla başbakan seçilmesinin kesinlikle affedilir bir durum olmadığını söyleyerek "Demokrasi için kötü bir gün" dedi.

    Bundan geri dönülmesini talep eden Almanya Başbakanı, böylece erken seçim talebinde bulunanların yanında yer aldı.

    CDU lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de dünkü seçim öncesi CDU ve FDP yerel teşkilatlarını uyardığını açıkladı. 

    CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder, 'kabul edilmesi imkansız bir tabu yıkılması' diyerek eleştirdi.

    Alman hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Vekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da Thüringen'de olanların eyalet sınırlarını aştığını, ortakları CDU’nun federal teşkilatına yönelik ciddi şüpheleri ortaya çıkardığını söyledi.

    Tepkiler karşısında FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Kemmerich'in başbalanlıktan çekilmesinden yana tavır koydu.

    Bu büyük baskı karşısında seçimlerin yenilmesini reddetme çizgisinden vazgeçen Kemmerich'ten eyalet parlamentosunun feshedilmesi ve yeniden seçimlere gidilmesini istediği açıklaması geldi.

    Federal hükümetin ortakları cumartesi günü acil olarak toplanacak ve izleyecekleri tutumları belirleyecek.

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