İngiltere, bir vatandaşımıza koronavirüs Çin dışında bulaştı

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünyaya yayılmayı sürdürürken İngiltere makamları, bir vatandaşının koronavirüse Çin dışındaki bir Asya ülkesinde yakalandığını bildirdi.

İngiliz yetkililer, ülkede üçüncü kişi üzerinde yapılan testlerde sonucun pozitif çıktığı, kimliği açıklanmayan şahsın virüse Çin toprakları dışında yakalandığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada "Bu nedenle, İngiltere ve Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki doktorların doğru semptomlarla gelip gelmediklerini test etmeleri gerektiğini bildikleri coğrafi alanı biraz genişletmek gerekebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki üçüncü koronavirüs hastası uzman bir sağlık servis merkezine nakledildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs teşhisi konan ilk 2 kişinin Newcastle'daki bir hastanede tedavi edildiği belirtilmişti.

Dün Japonya'nın Yokohama kenti açıklarındaki bir yolcu gemisinde 10 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Virüsten kaynaklı ölümler ise Çin anakarasında 563'e ulaştı ve ülkede tespit edilen vaka sayısı 28 bine yükseldi.