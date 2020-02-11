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03:58 11 Şubat 2020
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    Ukrayna'dan İran'a düşürülen uçağın kara kutusu için baskı

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    Avrupa
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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko, geçen ay Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağının kara kutuları için 'İran'a baskı yaptıklarını' belirtti.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, 8 Ocak'ta başkent Tahran üzerinde düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'a baskı yaptıklarını söyledi.

    İtalya'nın başkenti Roma’da bir dizi resmi temaslarda bulunan Pristayko, Yabancı Basın Derneği’nde basın toplantısı düzenledi.

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra, karadan havaya atılan iki füzeyle düşürülen ve 176 kişinin öldüğü uçak konusuna değinen Pristayko, "Tahran ile gerek uçağın kara kutuları gerek diğer iş birliği konuları başından beri zor oldu, ama biz mesajımızın arkasında durmaya çalışacağız. Uzun vadede kara kutuları nasıl alacağımız ve nasıl soruşturacağımıza dair planımız var. 5 ülkeyle iş birliği halindeyiz" dedi.

    Kara kutuları verme planı olmadığını 19 Ocak’ta açıklayan İran’a baskılarını sürdüreceklerini dile getiren Pristayko, "Biz emir-komuta zincirinde kim var, emri kim verdi bilmek ve onun adaletin önüne çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    'AB ve NATO hayati öncelik'

    Pristayko, ülkesi için Avrupa Birliği ve NATO'ya entegrasyonun hayati bir öncelik olarak kalmaya devam edeceğini belirterek, İtalya'nın bu konudaki desteğinin gerekli olduğunun altını çizdi.

    Ukrayna’nın doğusunda 2014’ten beri devam eden krize çözüm bulmak için Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya’dan oluşan Normandiya Dörtlüsü'nün aralık ayında toplandığı ve varılan anlaşmaya göre nisanda yeniden bir araya gelme zamanının yaklaştığı anımsatılan Pristayko, "Liderler, nisanda bir araya geleceklerini söylediklerine göre eminim ki bu olacaktır. Ama burada bir hazırlık görmüyorum. Aralık ayındaki görüşme öncesinde hazırlıklar yıl ortasında başlamıştı. Belki çok daha hızlı bir süreç olacak, belki çok daha ilerleme kaydedeceğiz. Üzgünüm ama bundan şüpheliyim" değerlendirmesinde bulundu.

    Vadim Pristayko, Ocak 2020'de geçen yılın aynı ayına göre bölgede çok daha fazla insanın öldüğüne dikkati çekerek, "Aralık ayındaki zirvede ateşkes yapamadık. Sadece mahkum değişimini sağladık. Bu bile Ukraynalılar için iyi bir adım" diye konuştu.

    Etiketler:
    baskı, Kara kutu, NATO, Avrupa Birliği, Vadim Pristayko, İran, Ukrayna
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