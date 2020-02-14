Avusturya Başbakanı Kurz Çin'i örnek gösterdi: 10 günde hastane inşa edebiliyorlar, Avrupa'da yıllar alırdı

Almanya'da devam eden 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Kurz Avrupa'nın ekonomik düşüşünün Batı demokrasilerine olan desteği de zayıflattığını belirterek, ''Çin'e bakarsak, 10 gün içinde bir hastane inşa edebiliyorlar. Avrupa'da bunun yapımı için ilk hazırlık toplantısının ne zaman yapılacağını yaklaşık 10 gün tartışırız. Sonra karar vermek yıllar alacaktı ve sonra inşa etmek muhtemelen yıllar alacaktı.” diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Batı demokrasilerinin geçmişte daha cazip olduğunu ve bunun Batı ülkelerinin ekonomik başarısıyla yakından ilişkili olduğunu savundu.

Kurz, ''Geçmişte demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, her zaman ekonomik başarı, büyüme, zenginlik ile el ele idi. Şu anda diğer sistemlerin de ekonomik olarak başarılı olabileceği bir zamanda yaşıyoruz. Bence bu oyunun tamamını değiştiren bir şey.'' ifadesni kullandı.