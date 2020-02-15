Alman polisi, aşırı sağcı terörle bağlantılı oldukları suçlamasıyla 12 kişiyi tutukladı

Alman polisi, azınlıklara ve göçmen haklarını savunan politikacılara saldırı planladığı belirtilen 12 kişiyi tutukladı.

Alman polisi, aşırı sağcı bir grupla bağlantılı oldukları ve azınlıklar ve göçmen haklarını savunan politikacılara saldırı planladıkları gerekçesiyle 12 kişiyi tutukladı.

Tutuklanan 12 kişiden 4'üne 'aşırı sağcı terör örgütü kurma' suçlaması yöneltilirken, diğer 8 kişi de söz konusu 'terör örgütünü desteklemekle' suçlandı.

Federal savcılar, tutuklamaların yaşandığı bölgeye ilişkin herhangi bir bilgi vermedi.

Şüphelilerin 'siyasilere, sığınmacılara ve Müslümanlara iç savaş benzeri bir durumu kışkırtmak için saldırılar düzenlemeye çalıştıkları' düşünülüyor.

Ekim ayında Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Halle kentindeki bir sinagoga saldırı girişiminde bulunan 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Birkaç üst düzey Alman politikacı da son aylarda aşırı sağcı gruplardan ölüm tehditler aldıklarını açıklamıştı.