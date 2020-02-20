'Merkel ve Macron, Putin'e Erdoğan ile İdlib konusunda ortak görüşmelere hazır olduklarını söyledi'

Alman kabinesi, Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İdlib konusunda ortak görüşmelere hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Alman Bakanlar Kurulu Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Seibert, yaptığı açıklamada, Merkel ve Macron'un, Putin'e Erdoğan ile İdlib krizini çözmek için ortak görüşmelere hazır olduklarını söylediği bilgisini verdi.

Ayrıca liderlerin Suriye'nin kuzeybatısındaki gerilimi azaltmaya dönük çabalara dahil olmaya hazır olduklarını ifade ettiğini aktaran Seibert, şu ifadeleri kullandı:

"Şansölye Merkel ve Cumhurbaşkanı Macron, Suriye’nin İdlib bölgesindeki insanların yıkıcı insani durumundan ne kadar endişe duyduklarını açıkladı. Askeri operasyonlara derhal son vermeye ve muhtaçlara engelsiz insani erişimi sağlamaya çağrısında bulundular. Krize politik çözüm bulmak amacıyla Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak görüşme gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getirdiler."

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