Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kiev Kırım’ı yakın gelecekte geri alamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırm üzerinde Ukrayna bayrağının dalgalanması için elinden gelen her şeyi yapacağını, ancak şimdilik önceliklerinin başka konular olduğunu belirtti.

Age og Crimea forumunda konuşan Zelenskiy, “Bu, hemen yarın çözülemeyecek zor bir görev, ancak sizlerle hemen bugün yapmamız gereken şeyler var” dedi

Kırım’ın Ukrayna’nın ulusal fikrinin ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yapan Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Donbass’taki savaşı sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve tüm çabalarımız buna yöneliktir. Ancak bu, Kırım’ı gündemimizden çıkardığımız veya Donbass ve Ukrayna’daki barışa feda edeceğimiz anlamına gelmez.”

Zelensiy, Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Şehrinin İşgaline Direniş Günü’ne ilişkin kararnameyi bugün imzalayacağını ve bunun her yılın 26 Şubat günü kutlanacağını belirterek Kırım’ın Ukrayna’ya yeniden bağlanmasının sadece başkan olarak hedefi değil, aynı zamanda uluslararası hukuk ve adalete olan inancın yenilenmesi olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise ‘Kırım İşgaline Direniş Günü kararnamesinin hiç bir şekilde Kırım’daki gerçek durumla uyuşmadığını' söyledi.

Peskov, buna en iyi yanıtın, Rusya’yla birleşme kararlarının nedenini anlatacak ve bu olayların yakın tarihini hatırlatacak Kırımlıların verebileceğini ifade etti.